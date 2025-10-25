Королева-мать Таиланда Сирикит умерла в возрасте 93 лет из-за инфекции кровотока

Умерла королева-мать Таиланда Сирикит, которая более 60 лет прожила в браке с экс-королем Пхумипоном Адульядетом. Ей было 93 года.

Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что Сирикит не появлялась на публике после перенесенного в 2012 году инсульта. С 2019 года она постоянно находилась в клинике под наблюдением врачей. В октябре 2025 года у королевы обнаружили инфекцию кровотока. Она скончалась поздно вечером в пятницу, 24 октября.

Прощание с королевой-матерью будет открытым и пройдет в Тронном зале резиденции Ананда Самакхом в Бангкоке.

«В королевстве объявляется траур в связи с кончиной Ее Величества королевы-матери Сирикит. Траур продлится один год», — говорится в заявлении королевского двора, которое приводит The Guardian.

Сирикит Китиякара родилась в 1932 году, в год перехода Таиланда от абсолютной монархии к конституционной монархии. Она была дочерью посла Таиланда во Франции.

Во время учебы в Париже она познакомилась с Пхумипоном, который провел часть своего детства в Швейцарии. Они поженились в Таиланде год спустя, когда ей было 17. Король Пхумипон Адульядет был монархом Таиланда с самым долгим периодом правления: с 1946 года он находился на троне 70 лет.

