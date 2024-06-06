Информация не соответствует действительности: СК не прекратил дело по факту высадки таксистом бойцов СВО

Следственный комитет России больше не занимается расследование дела по факту высадки бойцов СВО на Московской кольцевой автодороге в Москве. Такая информация появилась на сайте Министерства иностранных дел Киргизской Республики. Однако, по данным Regnum, эта информация не соответствует действительности.

В сообщении ведомства говорится, что российским коллегам была направлена нота с просьбой о всестороннем и объективном расследовании.

В ходе выяснения всех нюансов этого дела было принято решение о завершении следственных действий. Правоохранители не обнаружили состава преступления в действиях работника такси.

При этом издание Regnum утверждает со ссылкой на адвоката обвиняемого, что уголовное дело прекращено не было. Информация МИД Киргизии, по данным СМИ, ошибочная.

Ранее ситуацию с высадкой российских бойцов на МКАД прокомментировал хозяин автопарка. Он осудил поступок работника, арендующего у него автомобиль, и заявил, что тот больше не будет у него работать. По словам владельца, ему не нужны такие сотрудники.