«Если человек так поступает, зачем продолжать работать?»: таксиста уволили после скандала с участниками СВО

Владелец автопарка в Москве принял решение уволить водителя, который высадил на МКАД участников спецоперации. Мужчины заговорили на тему теракта в «Крокусе», чем вызвали недовольство шофера, передает Regnum.

Владелец автопарка узнал об инциденте случайно, когда зашел в соцсети, где его активно обсуждают. Затем он поговорил с водителем, не выполнившим свою работу. Оказалось, что тот посчитал пассажиров пьяными.

Несмотря на объяснения шофера, хозяин автопарка намерен расторгнуть с ним договор. Подобные вещи, по мнению руководителя компании, не должны происходить в будущем.

«Если человек так поступает, зачем продолжать работать?» — заключил владелец автомобильного парка.

Ранее сообщалось, что экс-скрипач «Аквариума» Андрей Решетин рассказал о пережитом в зоне СВО инсульте. По его словам, это произошло в июле прошлого года.