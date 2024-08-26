«Никому не захочется сидеть безвылазно в Дубае»: близкие Дурова объяснили, зачем он полетел в Париж

Люди из окружения бизнесмена Павла Дурова выдвинули свою версию его задержания во Франции. По данным Telegram-канала «Кровавая барыня», его близкие предполагают, что он полетел в Париж специально, чтобы сдаться.

Как отмечает источник, Дуров опасался преследования США – конфликт со страной длится у него уже несколько лет. Он решил приехать именно во Францию, так как у него есть гражданство. Поэтому он может рассчитывать, что экстрадиции не будет.

Второй аргумент в пользу версии о том, что Павел сдался добровольно, — суд. Автор поста отмечает, что ему могут назначить небольшой срок, или же он просто заплатит большие деньги. И после этого никто ему больше не сможет ничего предъявить в Европе, так как он уже понес наказание.

«Конечно, никому не захочется сидеть безвылазно в Дубае в пекло и жару, круглый год выбирать страны, где не схватят спецслужбы, и ездить куда-нибудь типа Баку. Так себе свобода», - пишет Telegram-канал.

Также источник подчеркивает, что это все объясняет чрезмерную публичность Дурова в последнее время, интервью и, соответственно, поездку в Париж.

Ранее появилась информация, что за девушка сопровождала Павла Дурова в поездке во Францию.