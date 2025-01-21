В США на инаугурации Трампа гостям предлагали вино с русским названием

Гостей торжественной инаугурации президента США Дональда Трампа угощали в том числе вином с русским названием. Об этом 21 января сообщило информагентство «Регнум».

Как следует из списка блюд, которыми потчевали посетителей, на десерт предлагался яблочный террин со сметанным мороженым и карамелью. Дополнением к нему шло игристое вино Korbel Russian River Valley Natural, или «Вино Долины Русской реки» — именно под таким названием оно раньше продавалось в России. Русская река протекает в Калифорнии, и ее название связано с историей русских поселенцев в этом американском штате.

Также в меню вошли крабовые котлеты с соусом из томатов, маринованными овощами и травяным маслом, рибай-стейк из ангусской говядины с трюфельным соусом, брокколи рабе и картофельный гратен.

Ранее мы писали о том, что Дональд Трамп и его жена Мелания посетили три бала за ночь инаугурации политика.