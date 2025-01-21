Дональд Трамп и его жена Мелания посетили три бала за ночь инаугурации

Президент США Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января, и его жена Мелания провели за одну ночь три бала, приуроченных к инаугурации политика. Об этом сообщает CBS News.

Их вечер начался с «Бала Главнокомандующего», гостями которого стали военные. Президент и первая леди вышли на сцену и станцевали под «An American Trilogy» Элвиса Пресли.

«У меня не было большой чести в жизни, чем бытб главнокомандующим — и не один, а два раза», — сказал Трамп посетителям мероприятия.

После президент и его супруга поехали на «Бал Свободы» и затем, наконец, на кортеже отправились на вокзал Юнион-Стейшн, где проводился «Звездный Бал».

«Нам нужно было провести три отдельных церемонии, потому что у нас такая огромная поддержка», — прокомментировал происходившее этой ночью сам Трамп.

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