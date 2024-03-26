В соцсетях Владимира Соловьева закрыли комментарии после возмущений белгородцев

В социальных сетях журналиста Владимира Соловьева закрыли комментарии из-за постов с возмущениями жителей Белгорода. Как предположил автор Telegram-канал «Кровавая барыня», это было сделано, так как телеведущий не выдержал гнева людей после своего высказывания.

Недавно Соловьев выступил с критикой россиян, которые говорят о проблемах в Белгородской области. Это не понравилось жителям региона, и они начали оставлять негативные комментарии в группе «Соловьев LIVE» во «ВКонтакте». Пользователи предлагали журналисту лично приехать к ним в город и «пройтись по городу без бронежилета». Также люди требовали извинений.

Ответом им от Владимира Соловьева послужило закрытие комментариев. Как сообщил источник, сейчас оставлять отклики нельзя ни под новыми постами в группе, ни под старыми.

Напомним, что главной темой последних дней остается теракт в «Крокус Сити Холле». 22 марта террористы ворвались в здание, расстреляли десятки людей, а после подожгли концертный зал. На данный момент фигуранты дела были задержаны. Следствие продолжает выяснение всех обстоятельств, а на месте трагедии все еще не заканчивается поисковая операция.

Ранее знакомый пособников террористов рассказал, что они не знали, для каких целей у них покупают автомобиль.