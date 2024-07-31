В Сочи возбудили уголовное дело из-за продажи мест на кладбищах за 3 миллиона

В Сочи возбудили уголовное дело из-за продажи мест на кладбищах. Стоимость доходила до 3 млн.

Подробности привела пресс-служба Следственного комитета в своем Telegram-канале.

Фигуранты дела – бывший советник мэра Сочи и шестеро его подельников. Незаконную деятельность они начали с ноября 2023 года, хотя знали – места для захоронения выделяются безвозмездно.

В организованную преступную группу вошли, в частности, бухгалтер и директор частного ритуального агентства. Они делали так, что получить место на кладбище можно было только после взятки – ее размер варьировался от 200 тыс. до 3 млн.

Эта деятельность приносила злоумышленникам от 10 до 15 млн рублей в месяц. Взятку делили между собой.

Сообщается, что 31 июля были проведены обыски по 25 адресам. Следователи изъяли более 15 млн рублей, иностранную валюту и прочие предметы. С фигурантами проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что водителя рухнувшего с парковки BMW похоронили на элитном кладбище. Говорилось, что там почти нет мест, а оставшиеся стоят как полквартиры в Краснодаре.