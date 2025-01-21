В шляпе Мелании Трамп на инаугурации ее мужа увидели политический подтекст

У нашумевшей в соцсетях шляпки, которую Мелания Трамп, жена президента США Дональда Трампа, надела на церемонию его инаугурации, есть определенный политический символизм. Об этом рассказал дизайнер Эрик Джавитс, придумавший головной убор первой леди Америки.

«Я думаю, она думала о протоколе и о том, чтобы выглядеть очень элегантно и очень просто. Нынешнее время требует от нас некоторой сдержанности, и это действительно своего рода знак того, что мы поворачиваем к более консервативным ценностям», — приводит его слова The Daily Beast.

Впрочем, не все видят в подборе предметов гардероба Меланьи политическое высказывание — некоторые критики уже заявили, что темно-синяя шляпа в стиле канотье с широкими полями, закрывающими глаза первой леди, придает ей сходство с бандитом в маске.

А вот Ванесса Фридман, модный редактор в The New York Times, склонна тоже видеть в смысле шляпки двойное дно — по ее словам, весь наряд Меланьи наряд напомнил об «обещаниях имперского президентства, которое сулит президент Трамп».

Ранее мы уже писали о некоторых секретах шляпки Мелании.