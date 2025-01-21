Назван секрет шляпы Мелании Трамп на инаугурации

Американский дизайнер Эрик Джавитс рассказал о секрете шляпы фотомодели Мелании Трамп на инаугурации ее мужа, избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет WWD.

Дизайнер, который сшил данный аксессуар, заявил, что супруга политика могла отказаться от него. Джавитс объяснил, что шляпа сильно помялась при доставке из его офиса в Майами в дом семьи Трампов в Нью-Йорке.

«Она выглядела так, будто пролежала в снежных сугробах около недели. Очевидно, мне пришлось бы поехать туда, чтобы переделать ее. Изделие нельзя было починить из-за конструкции», — поделился он.

Ситуация, как признался Джавитс, оказалась «немного интригующей». Но стилисту первой леди Эрве Пьеру удалось привезти новый головной убор за день до церемонии.

«У него был водитель, и Эрве отвез шляпу ей лично. Никакие другие руки не касались шляпы, и никто другой не видел ее до того, как ее получили Эрве и первая леди», — резюмировал он.

Также мнением о головном уборе Мелании Трамп, в котором она предстала на торжественном мероприятии, поделилась в беседе с WomanHit.ru профессиональный стилист Маша Ведерникова.

«Шляпа сама по себе ничем не примечательна. Это обычная классическая широкополая модель с жесткой тульей, которые так любит носить, например, британская аристократия — подобные можно частенько увидеть и на членах английской фамилии, как на официальных мероприятиях, так и на тусовках рангом попроще», - поделилась стилист.

В то же время эксперт моды отметила, что последний наряд первой леди США «проигрывает» ее образу на аналогичной церемонии принятия присяги в 2017 году. Тогда жена Дональда Трампа надела пудрово-голубой костюм от Ralph Lauren.

«Этот наряд не только ей шел, он был милым, нежным, романтичным — и послание было однозначным: вот, смотрите, это жена президента. Она точно понимает свое место и ей на нем комфортно. А с этой шляпой послание получается очень уж неоднозначным, странным, резким», — добавила она.

Напомним, во время торжественной инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа произошло забавное недоразумение. Как видно из кадров трансляции, которые быстро разошлись по социальным сетям, политику не удалось поцеловать будущую первую леди.

В трансляцию вошел момент, когда Трамп пытается прикоснуться губами к щеке своей жены. Однако его попытка оказывается неудачной из-за широких полей шляпы Мелании от бренда Eric Javits.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп и его жена Мелания посетили три бала за ночь инаугурации.