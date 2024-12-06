«Должны были поймать и избить»: на телеведущего Бориса Корчевникова планировалось нападение
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На телеведущего, гендиректора канала «Спас» Бориса Корчевникова планировалось нападение. Журналиста собирались поймать и избить.
Об этом RT сообщил предприниматель Андрей Матус. По его словам, заказчиком нападения был сооснователь НК «ЮКОС» Леонид Невзлин* (признан иноагентом на территории РФ).
«Что сделал Корчевников, я не знаю. Но его должны были тоже поймать и избить», - сообщил он.
Матусу неизвестны мотивы планировавшегося покушения. Однако он знает, что заказчику отправляли сведения о том, когда, в какой студии и по какому адресу будет Корчевников.
Ранее ведущий признавался, о чем просит Бога. Корчевников заявил, что просит об исцелении хворей, которые мешают работать.
В 2015 году у ведущего нашли опухоль мозга. Он перенес операцию, после которой признался, что живет «в тишине».