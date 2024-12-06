НЕОЖИДАННО
Опубликовано 06 декабря 2024, 13:38
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«Должны были поймать и избить»: на телеведущего Бориса Корчевникова планировалось нападение

Предприниматель Матус заявил, что на Бориса Корчевникова планировалось нападение.
«Должны были поймать и избить»: на телеведущего Бориса Корчевникова планировалось нападение

© Kashaev Pavel/East News

На телеведущего, гендиректора канала «Спас» Бориса Корчевникова планировалось нападение. Журналиста собирались поймать и избить.

Об этом RT сообщил предприниматель Андрей Матус. По его словам, заказчиком нападения был сооснователь НК «ЮКОС» Леонид Невзлин* (признан иноагентом на территории РФ).

«Что сделал Корчевников, я не знаю. Но его должны были тоже поймать и избить», - сообщил он.

Матусу неизвестны мотивы планировавшегося покушения. Однако он знает, что заказчику отправляли сведения о том, когда, в какой студии и по какому адресу будет Корчевников.

Ранее ведущий признавался, о чем просит Бога. Корчевников заявил, что просит об исцелении хворей, которые мешают работать.

В 2015 году у ведущего нашли опухоль мозга. Он перенес операцию, после которой признался, что живет «в тишине».

Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:RT
Автор:Лилия Караева
Теги:
Борис Корчевников
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