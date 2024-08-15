В Сети появились объявления о наборе рабочих для рытья окопов в Курской области. Вакансии опубликовали на сайтах по подбору работы. Однако они оказались фейковыми. Подробности сообщает Фонтанка.

В пресс-службе правительства региона прокомментировали большое количество предложений о работе, связанных с возведением фортификационных укреплений. По данным властей, все они являются ненастоящими, и никакого набора сотрудников не идет.

«Во-первых, у нас в регионе хватает рабочих, а во вторых, когда мы ищем сотрудников, то делаем это по другим каналам», - цитирует слова представителя пресс-службы СМИ.

Сообщается, что объявления постепенно начали пропадать с сайтов вакансий. В одном из сервисов, на котором были предложения, пояснили, что скрыли их. Это стало известно РБК.

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