«Он об этом говорил»: депутат Госдумы раскрыл секрет «предсказаний» Жириновского

Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что успешность «предсказаний» умершего в апреле 2022 года лидера ЛДПР Владимира Жириновского объясняется его опытом и тем, что он не стеснялся произносить все это вслух.

Парламентарий подчеркнул, что прогнозы политика неправильно называть предсказаниями, так как они основаны на глубоких знаниях, опыте и науке.

«Я бы сказал, что это не предсказание. Понимаете, очень нетрудно предсказывать. Если ты владеешь наукой, то ты всегда можешь по большому счету предсказать», - сказал Федоров в беседе с ТАСС.

Депутат пояснил, что для любого опытного, понимающего человека, еще 35 лет назад было понятно, что на Украине случится конфликт. Он также напомнил, что Владимир Вольфович был юристом, который хорошо разбирался в законах.

«Поэтому эти вещи несложно предсказать. И Жириновский был человеком подготовленным, и поэтому он об этом говорил», - сказал Федоров, добавив, что другие люди, которые были рядом с ним и это понимали, «не могли об этом говорить».

Напомним, 6 апреля 2022 года Владимир Жириновский умер после продолжительной болезни. Ему было 75 лет.

В 2018 году Владимир Жириновский также предсказал арест основателя Telegram Павла Дурова. Он призывал программиста вернуться из-за границы в Россию. В августе 2024 года Дурова действительно задержали во Франции.