В семье спутницы Дурова отреагировали на информацию о ее связи с разведкой

Родственники спутницы создателя мессенджера Telegram Павла Дурова Юлии Вавиловой прокомментировали распространившуюся в СМИ информацию о том, что девушка может являться агентом израильской разведки «Моссад». Об этом пишет Regnum.

По данным западных СМИ, Вавилова могла якобы специально публиковать снимки в своих соцсетях с геолокацией, чтобы спецслужбам было проще установить местоположение Дурова.

Родственники Вавиловой в беседе с Regnum заявили, что девушка с 24 августа не выходит на связь. При этом, 27 августа стало известно, что ее и телохранителя Дурова отпустили после допроса, изъяв у них всю технику. Родные также отрицают причастность девушки к разведке.

«Это какие-то выдумки. Какой еще агент? Еще что-то глупее могли придумать?», — поделились родственники Вавиловой.

Напомним, 24 августа Дурова задержали в аэропорту Парижа в рамках предварительного расследования по делу о борьбе с киберпреступностью. Миллиардера поместили под арест и предъявили обвинение в 12 преступлениях. 28 августа стало известно, что программист взят под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию.

Ранее мы писали, что парижский суд изъял у Павла Дурова паспорта на период следствия.