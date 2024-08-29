Парижский суд изъял у Павла Дурова паспорта на период следствия

На период следствия у основателя Telegram Павла Дурова изъяли все паспорта. Об этом сообщила член коллегии адвокатов Парижа и Ниццы Ирина Сидорова.

Сидорова пояснила в разговоре с ТАСС, что все паспорта, которые были у Дурова с собой, изъяты на время следственных действий. У миллиардера нет возможности покинуть Францию морским, воздушным или наземным путем.

Напомним, 24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в рамках предварительного расследования по делу о борьбе с киберпреступностью. Миллиардера поместили под арест и предъявили обвинение в 12 преступлениях.

В суд Павел Дуров был доставлен 28 августа после нескольких дней ареста. Заседание длилось несколько часов, и в итоге бизнесмена выпустили под залог в размере 5 миллионов евро. Покинул здание миллиардер в сопровождении охраны в тонированном автомобиле.

Ранее мы писали, что программист семь лет не навещал своего отца в Санкт-Петербурге. 79-летний мужчина живет затворником и никуда не выходит из квартиры. С матерью Дурова он разъехался пять лет назад.