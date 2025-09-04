В РПЦ заявили, что православие не запрещает мужчинам носить юбки и платья
© Stetsko Evgeny/East News
В РПЦ рассказали, что православие не запрещает мужчинам носить юбки и одежду, похожую по крою на платья. Так, священнослужители до сих пор носят рясы и подрясники, которые напоминают платья. Рядовым прихожанам также дозволяется надевать юбки при желании.
Об этом изданию «Абзац» сказал клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).
«По изменению общественного сознания, эстетического, социального, [человек] меняет свою одежду. Церковь и православное сознание признает некие факты», - сказал представитель РПЦ.
Он напомнил, что священники еще совсем недавно носили рясы – без них, говорит иеромонах, они выглядели «как мужчина без пиджака». При этом ряса и подрясник – то же самое платье.
«Но это одежда священнослужителя. В том, что она кроится так же, как женское платье, ничего, никакого нравственного содержания нет и быть не может», - сказал отец Макарий.
