В РПЦ заявили, что православие не запрещает мужчинам носить юбки и платья

В РПЦ рассказали, что православие не запрещает мужчинам носить юбки и одежду, похожую по крою на платья. Так, священнослужители до сих пор носят рясы и подрясники, которые напоминают платья. Рядовым прихожанам также дозволяется надевать юбки при желании.

Об этом изданию «Абзац» сказал клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).

«По изменению общественного сознания, эстетического, социального, [человек] меняет свою одежду. Церковь и православное сознание признает некие факты», - сказал представитель РПЦ.

Он напомнил, что священники еще совсем недавно носили рясы – без них, говорит иеромонах, они выглядели «как мужчина без пиджака». При этом ряса и подрясник – то же самое платье.

«Но это одежда священнослужителя. В том, что она кроится так же, как женское платье, ничего, никакого нравственного содержания нет и быть не может», - сказал отец Макарий.

