«Так дурачком никчемным и будет»: в РПЦ призвали не ругать детей нехорошими словами

В РПЦ призвали не называть детей дураками и другими нехорошими словами. Вместе этого важно благословлять их.

С соответствующим призывом к родителям обратился протоиерей Андрей Ткачев в своем Telegram-канале.

«Вот скажешь сыну, что он дурак никчемный, тогда он так дураком никчемным и будет всю жизнь… Поэтому отцы и матери не имеют права ругать детей своих нехорошими словами, они не должны проклинать их, а должны благословлять», - сообщил представитель РПЦ.

Ткачев уверен: если благословлять детей, «Господь их сохранит и вразумит». Протоиерей пожелал, чтобы «мы это поняли» и дети были благословлены родителями и Богом. «В этом состоит все их счастье», - заметил священник.

Он также рассказал, как правильно благословлять, и привел цитату, которую предложил выучить.

