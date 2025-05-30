В РПЦ «Симпсонов» назвали лучшим мультсериалом из-за образа крепкой семьи

В РПЦ американский мультсериал «Симпсоны» назвали лучшим анимационным проектом, так как в нем показана крепкая и полноценная семья. Об этом сообщает Telegram-канал «66.RU. Новости из Екатеринбурга».

По данным источника, митрополит Евгений выступил на публике и заявил, что американцы создали мультфильм, в котором показана хорошая семья с тремя детьми. «Симпсонов» транслируют уже 40 лет. В сериале 36 сезонов и 790 серий. Как отметил представитель РПЦ, в России нет подобного проекта, в котором бы демонстрировались правильные семейные ценности.

В пример митрополит привел мультфильм «Маша и медведь», который популярен не только в России, но и за границей. По его мнению, в нем главная героиня показывается настолько самостоятельной, что забывает о существовании семьи. Проблемы он обнаружил и в «Смешариках».

«Наши мультфильмы при всех их достоинствах и поучительности в этом смысле не создали привлекательный образ взрослой и счастливой семьи. В прекрасном и поучительном мультипликационном сериале „Смешарики“ герои дружат, но живут по одному. Они одиноки и счастливы, а в жизни так не бывает», — пояснил митрополит Евгений.

Ранее настоятель храма из Калужской области разрешил дарить священникам яхты и машины.