НЕОЖИДАННО
Опубликовано 13 мая 2025, 13:42
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Яхты, машины и квартиры: настоятель храма в Калужской области рассказал, что дарить священникам

Настоятель храма из Калужской области разрешил дарить священникам яхты и машины.
Яхты, машины и квартиры: настоятель храма в Калужской области рассказал, что дарить священникам

© Freepik

Настоятель Свято-Никольского храма города Мосальска Калужской области Владислав Береговой в эфире телепередачи рассказал, что можно дарить священникам, совершающим церковные таинства.

Отрывок беседы служителя и ведущего опубликовал Telegram-канал Расстрига. В разговоре Береговой заявил, что прихожане могут дарить священникам яхты, машины и квартиры.

«Дальше там просто уменьшайте по мере своих сил. Я вам ориентир дал», — ответил на вопрос ведущего настоятель.

В комментариях к видео мнение общественности разделилось. Некоторые пользователи Сети считают, что Береговой пошутил на данную тему, а кто-то, наоборот, не оценил высказывание представителя РПЦ.

Ранее сообщалось, что приглашенный гость православного телеканала «Спас» назвал беременную девушку эгоисткой. Россиянка хотела сделать аборт от женатого мужчины.