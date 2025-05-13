Яхты, машины и квартиры: настоятель храма в Калужской области рассказал, что дарить священникам
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Настоятель Свято-Никольского храма города Мосальска Калужской области Владислав Береговой в эфире телепередачи рассказал, что можно дарить священникам, совершающим церковные таинства.
Отрывок беседы служителя и ведущего опубликовал Telegram-канал Расстрига. В разговоре Береговой заявил, что прихожане могут дарить священникам яхты, машины и квартиры.
«Дальше там просто уменьшайте по мере своих сил. Я вам ориентир дал», — ответил на вопрос ведущего настоятель.
В комментариях к видео мнение общественности разделилось. Некоторые пользователи Сети считают, что Береговой пошутил на данную тему, а кто-то, наоборот, не оценил высказывание представителя РПЦ.
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