В РПЦ отказались соединить прахи композитора Щедрина и балерины Плисецкой, как они просили в завещании

В РПЦ прокомментировали желание композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой, чтобы их прахи соединили после смерти и развеяли над Россией. Настоятель храма Святых бессребреников Космы и Дамиана протоиерей Федор Бородин сказал, что церковь не проводит такого обряда, но позволяет хоронить близких в общей могиле.

Мнение представителя РПЦ приводит издание «Абзац».

«Церковь такого обряда – соединение праха – не проводит. Но дозволяется класть тела двух любящих людей в общую могилу. Так всегда и было: клали в один склеп или в одну могилу. Это нормально. Но тут вопрос в кремации. Кремирование Церковью не приветствуется совсем, потому что есть прямая заповедь Божья: «Ты земля и в землю отойдешь», - сказал Бородин.

Он напомнил, что языческие религии, с которыми боролось христианство, практиковали сжигание тел. В частности, такой обряд существовал в Риме.

Священник говорит, что «желание супругов можно понять». Бородин полагает, что композитор и балерина очень любили друг друга.

«Уверен, Щедрину было тяжело так долго жить без Плисецкой. Поэтому, скорее всего, это было ее желание. И скорее всего, он просто выполняет ее последнюю просьбу», - отметил представитель РПЦ.

Ранее сообщалось, что пара оставила завещание, в котором говорилось, что оба праха нужно найти и соединить, после чего развеять над Россией. Плисецкая прожила с Щедриным с 1958 года до самой смерти. Ее не стало в 2015-м.