Без похорон и могилы: последнюю волю Плисецкой и Щедрина исполнят после смерти композитора

В ночь с 28 на 29 августа на 93-м году жизни умер композитор Родион Щедрин. Прах народного артиста СССР и его жены, балерины Майи Плисецкой будет развеян над Россией согласно их совместному завещанию.

Супруга Щедрина умерла в 2015 году в возрасте 89 лет. Тогда композитор показал генеральному директору Большого театра Владимиру Урину часть их совместного завещания, которое касается ритуала захоронения. В документе супруги просили сжечь их тела после смерти и соединить их прах.

«Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией», — рассказывал Урин «Интерфаксу».

Плисецкая была замужем за солистом балета Марисом Лиепой, но их союз просуществовал всего три месяца. В 1958 году она вышла замуж за композитора Родиона Щедрина, с которым прожила до самой смерти. Детей у супругов не было.

Напомним, композитор скончался в Германии. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность.