В РПЦ объяснили, почему мужчины часто спиваются в браке

Мужчины часто спиваются в браке по вине жен – те берут все в свои руки, не давая супругам быть главными в семье. Соответствующее мнение высказал председатель Отдела по борьбе с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью Московской митрополии Валерий Сосковец.

Представитель РПЦ рассказал, что прихожанки нередко жалуются на алкоголизм мужей, хотя до брака мужчины вели трезвый образ жизни. По мнению иерея, причина кроется в том, что женщины отбирают у супругов данную Богом роль главы семьи.

«Спрашиваешь, а кто у вас в семье главный? Говорит, ну я конечно. А как ты хотел? Мужчина так устроен Богом, что он должен быть главой семьи. В другой ситуации он находится в состоянии постоянного стресса», - сказал Сосковец. Его слова приводит Telegram-канал «Кровавая барыня».

Иерей сообщил, что в жизни, когда женщина командует и все берет в свои руки, мужчина «может жить только под наркозом». Сосковец дал совет женщинам во избежание подобных ситуаций.

«Выходи замуж только за такого человека, которого согласна слушаться. Скажи, я хочу ему слушаться. Можно замуж выходить», - сказал Сосковец.

