«Блудные помыслы»: в РПЦ посоветовали мужчинам молиться при виде женщин в летних нарядах

В РПЦ считают, что мужчинам при виде женщин в открытой летней одежде надо молиться про себя. Соответствующее мнение высказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Он напомнил, что любые соблазны – это грех. Телесное не значит плохое, говорит священник, но относится к «низшему».

«Соблазняться – это всегда грех, который рождается в нас, неважно, как одеты девушки. Господь сказал, что взглянувший на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с ней в сердце своем», - сообщил иеромонах изданию «Абзац».

Он утверждает: с соблазнами надо бороться, а при возникновении «блудных помыслов» мы должны «заниматься чем-то другим, в идеале – молиться», рассказал Феодорит.

Он напомнил, что есть молитва об избавлении от искушений. Человеку достаточно ее выписать и читать, чтобы таким образом противостоять соблазнам, говорит священник.

Ранее в РПЦ призвали певца SHAMAN как можно скорее обвенчаться или вступить в брак. В церкви указали, что публичная демонстрация чувств – это грех.