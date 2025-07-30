В РПЦ объяснили, чем опасен поцелуй с усопшим

В РПЦ рассказали, в каком случае целовать усопшего не рекомендуется. По словам протоиерея Александра Ильяшенко, лучше не делать этого без бумажной ленточки на лбу – так называемого венчика.

Подробнее настоятель храма Всемилостивого Спаса рассказал в беседе с изданием «Абзац».

Ильяшенко отметил, что бумажная ленточка необходима для защиты от возможного заражения в случае, если человек умер от тяжелой инфекции.

«Венчик предохраняет от возможной передачи [возбудителя вируса], поэтому без него целовать не рекомендуется», – сказал Ильяшенко.

Если же болезнь усопшего опасна для живых людей, таких врачи советуют хоронить в закрытом гробу. За соблюдением требований следят профильные ведомства.

Традиция целовать умершего в лоб – полностью церковная, отметили в РПЦ. Каких-либо ограничений она не предполагает, кроме рекомендаций врачей.

Поцелуй символизирует собой не только выражение любви и печали от смерти человека, но и извинение за возможные обиды.

Ранее в РПЦ объяснили, как ухаживать за могилой, чтобы не нарушать православные обычаи.