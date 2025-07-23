В РПЦ не увидели повода для маркировки сатаны в текстах традиционных религий РФ

В РПЦ не увидели повода для маркировки сатаны в Библии после того, как Верховный суд России признал экстремистским и запретил «Международное движение сатанизма». Зампред Синодального отдела по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что решение суда направлено против движения и деструктивного мировоззрения.

Его комментарий приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Упоминание злых сил, в том числе сатаны, присутствует во всех текстах традиционных религий России. Другое дело, что сатана и всё, что с ним связано, в традиционных культурах представлено исключительно в негативном свете», - сказал Кипшидзе.

Он считает, что указанное движение «подталкивает к поклонению злым силам», нанесению вреда окружающим. Принятая мера касается продвижения культа в отношении людей, которые могут стать жертвами, отметил представитель РПЦ.

Ранее сообщалось, что на счету сатанистов в РФ более 300 ритуальных убийств. Статистика приводилась, начиная с 1993 года.