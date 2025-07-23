Совершили порядка 300 ритуальных убийств: «Международное движение сатанизма»* признали экстремистским в России
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«Международное движение сатанизма»* (признано экстремистским в России и запрещено) попало в перечень запрещенных организаций на территории РФ. Заведующий лабораторией деструктологии МГЛУ Роман Силантьев рассказал в беседе с РИА Новости о том, чем занимались и занимаются члены объединения.
Решение о запрете движения приняли сегодня. Его принял Верховный суд России. По словам Силантьева, на счету сатанистов в РФ множество преступлений. Так, с 1993 года они совершили порядка 300 ритуальных убийств.
Также члены запрещенного сообщества были замечены и в другом. Например, им вменялись каннибализм, изнасилования и осквернение могил. Немаловажно и то, как отметил эксперт, что движение поддержало ВСУ после начала спецоперации.
Ранее сообщалось, что боевики украинской армии осквернили храм в Курской области. После этого там начала мироточить икона Богоматери.
*признано экстремистским в России и запрещено