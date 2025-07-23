Совершили порядка 300 ритуальных убийств: «Международное движение сатанизма»* признали экстремистским в России

«Международное движение сатанизма»* (признано экстремистским в России и запрещено) попало в перечень запрещенных организаций на территории РФ. Заведующий лабораторией деструктологии МГЛУ Роман Силантьев рассказал в беседе с РИА Новости о том, чем занимались и занимаются члены объединения.

Решение о запрете движения приняли сегодня. Его принял Верховный суд России. По словам Силантьева, на счету сатанистов в РФ множество преступлений. Так, с 1993 года они совершили порядка 300 ритуальных убийств.

Также члены запрещенного сообщества были замечены и в другом. Например, им вменялись каннибализм, изнасилования и осквернение могил. Немаловажно и то, как отметил эксперт, что движение поддержало ВСУ после начала спецоперации.

Ранее сообщалось, что боевики украинской армии осквернили храм в Курской области. После этого там начала мироточить икона Богоматери.

*признано экстремистским в России и запрещено