В российскую школу направили комиссию после запрета ученице носить кокошник

В школу города Березовского направили комиссию после того, как учительница запретила второкласснице носить ободок-кокошник. Министр образования Свердловской области Светлана Тренихина объяснила, что кокошники давно вернулись в моду и, если девчонкам нравятся такие аксессуары, то нужно использовать.

«В данную школу города Березовского направлена комиссия министерства образования, она уже работает, изучит все обстоятельства произошедшего, даст оценку поведения педагогического состава, а также нарушений, если такие будут обнаружены», - сказала Тренихина ИА Регнум.

Она считает, что ободки-кокошники выглядят красиво, министр часто видит такие аксессуары на девочках в учебных заведениях.

«Если девчонкам нравится, то пусть носят, не вижу в этом никаких проблем», — считает министр.

По ее словам, запрета на аксессуар не может быть – школьные регламенты оговаривают только излишние украшения. Министерство образования региона дало рекомендации администрации школы, где произошел инцидент. Тренихина считает, что конфликт нужно урегулировать как можно быстрее, чтобы ребенок, на которого обрушилось внимание, чувствовал себя комфортно в школе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его радуют кокошники и национальные наряды на девушках.