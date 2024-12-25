В российском городе памятник Ленину одели в костюм Деда Мороза

В Ирбите Свердловской области местные власти нарядили памятники Ленину и Екатерине II в костюмы сказочных персонажей. Вождь Октябрьской революции стал Дедом Морозом, а великая императрица — его внучкой Снегурочкой.

Как пишет Lenta.Ru главной целью организаторов акции было «создание предновогоднего настроения». В администрации города заявили, что никто не хотел оскорбить чувства ирибтчан — независимо от их политических координат.

Чиновники также уточнили, что после праздников в январе костюмы с постаментом снимут.

Ранее мы писали о том, что музыкант Вячеслав Бутусов возмутился эскизами памятников режиссеру Алексею Балабанову. Лидер «Наутилуса» назвал проекты «унылыми» и указал на то, что предлагаемый скульпторами образ прямо противоположен настоящему образу Балабанова. Легендарный творец, по словам Бутусова, был «ангелом» — а изобразить его пытаются как «бомжа на каких-то развалинах».