«Бомж на развалинах»: Вячеслав Бутусов не оценил эскизы памятников Алексею Балабанову

Вячеслав Бутусов назвал эскизы памятников Алексею Балабанову унылыми. Об этом сообщает Ura.ru.

Основатель рок-группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслав Бутусов раскритиковал эскизы памятников Алексею Балабанову. Напомним, скульптуру режиссера планируют установить в 2026 году к 40-летию Свердловского рок-клуба.

Прямую речь Бутусова передал глава филиала «Нашего радио» Олег Гененфельд.

«В целом картина унылая. Выбирать особенно не из чего. Складывается общее впечатление, будто бы скульпторы видят образ Алексея исключительно как бомжа на каких-то развалинах. А ведь он был ангел», — процитировал музыканта Генефельд.

При этом Бутусов согласился поставить оценки работам скульпторов, но комментировать каждый эскиз отказался. Наивысшую оценку получил проект, на котором остановилась вдова режиссера Надежда Балабанова.

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