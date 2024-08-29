В России разработали памятку с правилами для жен участников СВО

В России подготовили сборник с правилами поведения для жен участников специальной военной операции. В памятке содержатся пункты, указывающие на то, как себя вести женщинам с бойцами и как поддерживать их. Подробности сообщает Газета.Ru.

Правила разработали автономные некоммерческие организации — «Ценим Жизнь», «Соратник» и «ГаГаРа». В основу сборника лег опыт отношения с близкими и участия в СВО одного из авторов.

В памятке указано, что для адаптации к мирной жизни бойцам нужно время, и жены должны им в этом помогать. Они обязаны выслушивать супруга, поддерживать увлечения, ограждать от конфликтных ситуаций. Рекомендуется обращать внимание даже на малейшие признаки раздражения и сразу же менять тему разговора.

Есть отдел с действиями, от которых женщинам лучше воздержаться. Например, подходить со спины, критиковать, просить рассказать о службе.

«Он может спать в одежде и обуви, усиливать охрану двора, ставить решетки на девятом этаже. <...> За этим кроется потребность в безопасности, которая была утрачена во время боевых действий. Поддержите его», - цитирует СМИ автора сборника.

Ранее участник СВО рассказал, как фляжка ветерана ВОВ спасла ему жизнь.