В России предложили женить молодых врачей, чтобы оставить их работать в селах

Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин предложил женить молодых врачей, чтобы они оставались работать в селах. Об этом сообщает Inkazan.

По словам Миннуллина, многие специалисты после того, как год отрабатывают по распределению в районах, затем переезжают в Казань и другие крупные населенные пункты. Решать эту проблему глава Минздрава республики предложил при помощи брака.

«Я всегда говорил главам наших муниципалитетов: „К вам приедут молодые специалисты. Ваша задача в течение года их женить, выдать замуж или заинтересовать каким-то образом“», - отметил Марсель Миннуллин.

Также министр заявил, что врачи, которые предпочли вернуться в Казань, в 100% случаев устраиваются в высокотехнологичные клиники.

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