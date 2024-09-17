НЕОЖИДАННО
Опубликовано 17 сентября 2024, 16:06
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В России предложили женить молодых врачей, чтобы оставить их работать в селах

Глава Минздрава Татарстана предложил женить врачей, чтобы оставить их в селах.
В России предложили женить молодых врачей, чтобы оставить их работать в селах

© Freepik

Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин предложил женить молодых врачей, чтобы они оставались работать в селах. Об этом сообщает Inkazan.

По словам Миннуллина, многие специалисты после того, как год отрабатывают по распределению в районах, затем переезжают в Казань и другие крупные населенные пункты. Решать эту проблему глава Минздрава республики предложил при помощи брака.

«Я всегда говорил главам наших муниципалитетов: „К вам приедут молодые специалисты. Ваша задача в течение года их женить, выдать замуж или заинтересовать каким-то образом“», - отметил Марсель Миннуллин.

Также министр заявил, что врачи, которые предпочли вернуться в Казань, в 100% случаев устраиваются в высокотехнологичные клиники.

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Источник:Inkazan
Автор:Анна Чеченкова
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