Хуже квадроберов: депутат Виталий Милонов назвал фриками возрастных фанатов Гарри Поттера

Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал модные движения среди детей, молодежи и россиян постарше. Если квадробинг народный избранник счел нормальным явлением, то по поклонникам Гарри Поттера он основательно прошелся.

В беседе с Агентством городских новостей «Москва» член ГД заявил, что поттероманы в возрасте являются фриками. Таким людям, по мнению Милонова, необходима помощь психологов.

«Если это переходит на более взрослый уровень, как все эти фрики, которые до сих пор в 38 лет, а то и в 50, все еще живут во вселенной Гарри Поттера, то уже есть вопросы, есть о чем разговаривать, но, опять же, не политикам, а психологам», — отметил депутат.

Что касается квадробинга, то стремление детей походить на животных абсолютно нормальное, уверен Милонов. Дети перевоплощаются в них без патологий.

Ранее квадроберы открыли Мие Бойке глаза на истинную ситуацию с дружбой в шоу-бизнесе. Оказывается, артистку никто не поддержал из коллег после скандальной ситуацией с девочкой в маске кошки.