В России предложили штрафовать супругов за измены и уход из семьи

В России предложили штрафовать супругов за неверность. С такой инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Об этом сообщает 360.ru.

По словам Бородина, к нему на прием часто приходят одинокие отцы и матери. Недавно он виделся с мужчиной, у которого семь детей. От него ушла супруга и больше не хочет принимать участие в жизни малышей. Глава ФПБК считает такое отношение к семье неправильным и призывает вводить штрафы за измены.

«Мы хотим установить административную ответственность, если ушел муж или убежала жена. Ставим вопрос, чтобы платили штраф — 50 тысяч рублей за каждого брошенного ребенка», — поделился Бородин.

Виталий Николаевич напомнил, что в СССР за измены возбуждали уголовные дела, поэтому введение штрафов он считает хорошей идеей. По мнению главы ФПБК, в настоящее время часто обесцениваются семейные ценности.

«Конкретно и четко — суд установил, что развод по твоей вине — несешь ответственность за детей и должен полноценно обеспечивать их до 18 лет», — заявил Виталий Бородин.

Ранее в РПЦ назвали причину, по которой мужчины часто спиваются в браке.