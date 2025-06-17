В России по решению суда ликвидировали партию, выдвигавшую Собчак в президенты в 2018 году

Верховный суд России ликвидировал политическую оппозиционную партию «Гражданская инициатива», от которой в 2018 году в президенты баллотировалась журналистка и блогер Ксения Собчак. Об этом сообщают РИА Новости.

Напомним, что ранее с иском, требующим ликвидировать партию, в суд обратился Минюст РФ. Решение удовлетворить прошение было принято на основе того, что за последние семь лет «Гражданская инициатива», созданная в 2013 году, не участвовала в выборах и других кампаниях, а также не выдвигала кандидатов в достаточном объеме, отмечает агентство.

Только в 2024 году на выборах президента России партия предлагала политического деятеля Бориса Надеждина, но позже выяснилось, что более 15% подписей в его поддержку были недействительными, и ЦИК не зарегистрировал его кандидатуру.

В 2017 году на YouTube-канале Собчак было официально объявлено о начале ее предвыборной кампании. Однако в 2018 году, в ходе гонки за пост главы государства, она набрала всего 1,68 % голосов и заняла 4-е место.

Ранее мы писали о том, что у Собчак обнаружили большой долг перед налоговой.