У Ксении Собчак обнаружили большой долг перед налоговой: подробности

У журналистки Ксении Собчак обнаружили долг перед налоговой. По данным Telegram-канала «Звездач», телеведущая не выплатила 469 тысяч рублей.

Известно, что Собчак развивает не только собственное медиа, но и бизнес. Она является владелицей ресторана ООО «Манила». Согласно данным ФНС, компания в установленный срок не внесла средства, поэтому за ней теперь числится долг почти в полмиллиона рублей.

К слову, до этого у еще одного ресторана Ксении выявили задолженность. СМИ сообщали, что ООО «ФИШ», соучредителем которого является журналистка, не заплатил налоговой 1,3 миллиона рублей.

Ксения Собчак новости о задолженностях никак не прокомментировала.

Отметим, что сейчас телеведущая находится в отпуске. Ксению и ее мужа Константина Богомолова заметили на Каннском кинофестивале. На дорожке Собчак появилась в черном платье с перьями и оранжевой ветровке. Наряд стоил около 862 тысяч рублей.

Ранее Ксения Собчак обвинила «Русскую общину» во лжи.