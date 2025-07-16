В России массово забивают кур-несушек на птицефабриках из-за падения цен на яйца

В регионах России массово избавляются от кур-несушек. Решение по убийству птиц было принято птицефабриками из-за падения цен на яйца, так как предприятия терпят убытки. Об этом сообщают «Известия».

По данным источника, птицефабрики столкнулись с кризисом после того, как произошло резкое падение закупочных цен на яйца. Оно началось еще в апреле до Пасхи и достигло пика в конце мая. Заместитель председателя объединения «Народный фермер» в Чувашии Ксения Сумкова рассказала, что себестоимость одного яйца составляет 4-5 рублей, но в июне оптовая цена первой категории упала до 2 рублей.

«В таких условиях часть производителей вынуждена принимать непростые решения и сокращать поголовье птиц», - сообщила Сумкова.

Отмечается, что в Удмуртии выбросили около 3 тысяч живых кур-несушек. Они разбежались и начали умирать от голода. Также появилась информация, что в Краснодарском крае на птицефабрике перестали кормить 150 тысяч птиц, так как нет денег.

Ранее стало известно, как можно сэкономить на окрошке в условиях роста цен.