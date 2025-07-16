Россиянам рассказали, как сэкономить на окрошке в условиях роста цен

Редакция газеты «Жизнь» провела собственное исследование и выяснила, во сколько россиянам обойдется традиционная окрошка в 2025 году. Оказалось, что любимое летнее блюдо, плотно вошедшее в культурный код страны, в этом сезоне подорожало почти вдвое: набор ингредиентов в среднем стоит от 718 до 1228 рублей в зависимости от региона. Мониторинг цен проходил в популярных российских продуктовых сетях — «Магнит», «Пятерочка» и «Перекресток».

Максим Андреевич Чирков, доцент кафедры экономической политики ГУУ объясняет резкий рост цен сокращением посевных площадей, неурожаем из-за погодных аномалий, а также ростом логистических и энергетических затрат. Особо подорожали картофель (+60%), редис, огурцы, квас и зелень. При этом яйца, напротив, стали дешевле на 14%.

«Во-первых, в 2024 году сократились площади, отведенные под посадку картофеля, что привело к уменьшению объемов производства. Во-вторых, неблагоприятные погодные условия еще сильнее снизили урожайность. При этом в 2023 году урожай был достаточно высоким, и такая коррекция в сельском хозяйстве сделала 2024 год крайне неудачным для картофелеводства. Дополнительным фактором роста цен стала общая инфляция, которая затронула все страны, включая Россию. Поскольку экономика остается открытой, это отражается на увеличении издержек — от стоимости удобрений и сельхозтехники до логистики», – подчеркнул Чирков.

Агроном и кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина в комментарии для «Жизни» рассказала, как россияне могут сократить траты, выращивая овощи и зелень самостоятельно. По ее словам, укроп и лук можно сеять даже на балконе, получая до 3 кг свежей зелени в месяц:

«Зелень вообще можно сеять несколько раз за сезон – вот тебе и полгода собственного урожая без переплат. А главное – никакой магазинной химии. Посадил, ухаживаешь, собираешь. Несколько урожаев за лето – это же прямая экономия! Огородники, которые всерьез занимаются грядками, вообще не зависят от супермаркетов».

Газета также подготовила практичные советы: когда лучше покупать овощи, какие продукты проще вырастить самим, а какие — всё ещё выгоднее покупать в магазине.

Подробности — в полном тексте материала на сайте «Жизнь».