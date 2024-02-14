В Пушкинском музее сообщили об отсутствии картин да Винчи в коллекции Молевой

В коллекции искусствоведа Нины Молевой, которая собиралась завещать России картины после своей кончины, нет работ Леонардо да Винчи и Тициана, как она утверждала. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного научного сотрудника Пушкинского музея, искусствоведа Викторию Маркову.

«Эта коллекция не соответствует тому, что о ней говорится. Никакого Леонардо, ван Дейка, Тициана там нет», — заверила Маркова.

Как отметила искусствовед, в коллекции встречаются работы русских и иностранных живописцев разных школ. Эксперт уточнила, что в коллекции есть подлинные работы, однако из-за их внушительного возраста пока неясно, имеют ли они какую-либо музейную ценность.

Маркова добавила, что Минкульт собирается создать экспертную комиссию, чтобы оценить коллекцию.

Напомним, 98-летняя Нина Молева скончалась 11 февраля. После смерти мужа в 2012 году искусствовед стала обладательницей крупнейшей в Европе частной коллекции живописи. Специалисты оценивали собрание в 2 млрд долларов. В апреле 2013 года Молева передала коллекцию в дар по завещанию президенту РФ.