В пункт временного размещения в Курской области отправят проверку после жалоб на условия

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила, что связалась с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном после жалоб на условия в пункте временного размещения (ПВР) в Понырях. Он пообещал направить проверку, а при необходимости готов поехать сам.

Об этом пишет Lenta.Ru.

«Я уже связалась с Хинштейном. Он сказал, что направит туда проверку. Если потребуется, он поедет сам. Будет объективное разбирательство», - отреагировала Меркачева.

Она призналась, что доверяет политику в этом вопросе – по словам Меркачевой, Хинштейн проводит проверки «глубоко и всесторонне».

В ПВР находятся более 50 беженцев, большинство из которых старики и маломобильные люди. Говорилось, что они живут в ужасных условиях, мужчины и женщины вынуждены пользоваться одной душевой кабиной, подвергаются унижениям со стороны персонала.

Ранее Хинштейн рассказывал, что освятил кабинет после ухода с поста главы региона Алексея Смирнова. Политика обвинили в хищении более 1 млрд рублей. Врио губернатора Курской области признался, что такое «не укладывается в голове».