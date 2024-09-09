Адвокат рассказал, как Дуров может покинуть Францию, где он находится под судебным контролем

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров, который находится под судебным надзором во Франции, может обратиться в соответствующий орган с просьбой о смягчении контроля и разрешении покинуть страну под предлогом неотложных семейных обстоятельств. Об рассказал французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд, передает РИА Новости.

Юрист обратил внимание, что расследование по делу миллиардера может растянуться на несколько лет, а так как срок судебного надзора не обозначен, то и территорию Франции Дуров не сможет покинуть, пока идет следствие.

«Дуров всегда может обратиться к судье с просьбой пересмотреть условия судебного надзора, чтобы получить разрешение покидать территорию Франции — особенно с учетом того, что у него есть дети за границей, по причинам, например, неотложных семейных обстоятельств», — заявил адвокат.

Либескинд также предположил, что Дуров через 8-12 месяцев запросит изменение условия судебного контроля, чтобы он был гораздо менее обязывающим.

Напомним, Павла Дурова задержали 24 августа в столице Франции. Его подозревают в совершении ряда серьезных преступлений в мессенджере. Суд запретил ему покидать страну, это продлится шесть месяцев. Сам Дуров тоже вышел на связь после случившегося и опубликовал заявление, в котором опроверг обвинения в анархичности Telegram и отметил, что ежедневно из мессенджера удаляются миллионы вредоносных постов.

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