Россияне встретили опасную акулу-людоеда мако: делала сальто в воздухе

В Приморском крае представители Федерации рыболовного спорта заметили акул-людоедов мако. Морские хищницы в этом году приплыли раньше срока из-за аномальной жары в регионе.

Рыбаки стали свидетелями необычного зрелища в Уссурийском заливе: на их глазах акула гоняла рыбу. Морская хищница делала сальто в воздухе, выпрыгивая из воды. Таким образом она оглушает добычу, сообщает VLADIVOSTOK1.RU.

«Метра два длиной», — сказал автор видео.

Морские хищницы приплывают в эти края обычно с середины августа. Однако в этом году вода прогрелась до 22 градусов из-за аномальной жары, что привлекло акул, пояснил кандидат биологических наук Александр Олиференко.

Акулы-мако опасны для человека. Преследуя жертву, они могут выпрыгивать из воды на высоту до шести метров, хотя на человека, по некоторым данным, эти хищники нападают крайне редко.

Впрочем, за последние 15 лет зафиксированы десятки случаев нападения акул-людоедов на человека. Последний произошел в декабре в 2024 года в Египте — тогда мако загрызла туриста из Италии.

Ранее акула напала на российскую туристку во время снорклинга на Мальдивах. Одна из хищниц прокусила ей кисть