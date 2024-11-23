В пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей: совладелец «Зимней вишни» Вишневский освободился по УДО

Вячеслав Вишневский, совладелец торгового центра «Зимняя вишня», оказался на свободе. Осужденный за смертельный пожар вышел по УДО, передает РЕН ТВ.

Журналисты узнали об этом от адвоката Вишневского. По его словам, суд принял смягчающие обстоятельства для вынесение решение об условно-досрочном освобождении.

«Было судом назначено наказание. Никаких нарушений Вишневский не делал, наказывать его было не за что. Суд посчитал, что все смягчающие обстоятельства были учтены, суд вынес абсолютно законное решение», — заявил защитник.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Огонь охватил здание, в результате чего погибли 60 человек в их числе 37 несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что россиянка, которая потеряла двух дочерей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», родила четвертого ребенка. Женщина поделилась радостным событием в своем блоге.