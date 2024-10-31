Потерявшая дочек при пожаре в «Зимней вишне» россиянка родила четвертого ребенка

Россиянка Ольга Задоенко, которая потеряла двух дочерей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в 2018 году, родила четвертого ребенка. Об этом она рассказала в личном блоге.

Жительница Кемерово после гибели детей смогла найти в себе силы жить дальше. Спустя четыре года после трагедии она вновь стала мамой – у нее родила дочь. А недавно у Ольги появился еще один малыш. Россиянка опубликовала фото из больничной палаты. Она держала на руках новорожденного, а муж целовал ее в лоб.

«Маленькое, но такое огромное счастье в моих руках», - поделилась Задоенко.

Пол и имя ребенка женщина пока не раскрывает.

Напомним, что Ольга очень тяжело переживала смерть дочерей. Они погибли совсем маленькими, им было восемь и пять лет. В личном блоге их мама рассказывала, что время совсем не лечит и душевная боль никуда не уходит, однако она научилась с ней жить.

Ранее певицу Сати Казанову выписали из роддома с новорожденной дочерью. Кадрами, как артистку забирали из клиники, поделилась ее сестра.