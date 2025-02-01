В погоне за вечной жизнью: россияне стали чаще замораживать себя

Спрос на крионирование в России вырос больше чем на четверть. Россияне стали замораживать себя на 30% чаще по сравнению с прошлым годом, передает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Людей заинтересовало предложение прожить еще одну жизнь после смерти. В стране пока что существует только одна компания, предоставляющая подобные услуги.

Когда человек умирает, то его тело кладется в жидкий азот. Там оно пребывает до тех пор, пока не появятся технологии, с помощью которых удастся возвращать людей к жизни.

Крионирование всего тела стоит 3,8 миллиона рублей. Заморозка только мозга обойдется в 1,8 миллионов рублей. Также клиенты могут заморозить своих питомцев. По информации Telegram-канала, в России уже крионизировали 64 животных.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается рост популярности полигамных отношений. Об этом заявила социолог Ольга Лебедь.