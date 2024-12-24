«Любовь не на первом месте»: в России стала популярна полигамия

В современном российском обществе наблюдается очевидный всплеск популярности полигамии. Такое мнение в беседе с 360.ru высказала социолог Ольга Лебедь.

По ее словам, данная ситуация порождена диспропорцией на брачном рынке — там ощущается острая нехватка мужчин. В то же время, подчеркивает Лебедь, большое влияние оказывает и рост среди россиян вседозволенности — так, многие, даже если и заводят семьи, не делают это ради каких-то высоких побуждений.

«Мотив любви все равно становится не на первое место», — считает социолог.

Вкупе же обилие свободных женщин, вынужденных конкурировать за мужчин, и стремление людей гнаться за удовольствиями приводят к появлению параллельных семей. Особенно эта практика распространена в коренных культурах, где есть традиция многоженства — Лебедь напомнила, что таких в нашей стране достаточно.

Напомним, ранее Совет ученых-богословов ДУМ России разрешил мусульманам на территории страны заключать до четырех религиозных браков. При этом, как отмечают чиновники, должны соблюдаться условия справедливого и равного отношения ко всем женам, а также существуют определенные правила, которые очерчивают круг возможных для заключения таких союзов ситуаций.