В Подмосковье школьникам рассказали об «Интервидении» на «Разговорах о важном»

В Подмосковье учащимся рассказали о конкурсе «Интервидение» на уроке «Разговоры о важном», который проходит в российских школах еженедельно по понедельникам. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации источника, такой урок, на котором говорилось о грядущем конкурсе 20 сентября, прошел в школах Люберец, Ступино и других городов Московской области. Учебные заведения отчитались об этом в Telegram-каналах. Урок носил название «Творчество, которое объединяет».

На нем мероприятие представили как «пример диалога культур» и рассказали о существовании аналога конкурса – «Евровидения». Также детям предоставили информацию об отечественных композиторах и художниках.

Ранее продюсер Игорь Матвиенко говорил об отличиях «Интервидения» и «Евровидения». Он объяснял, что цели конкурса – общечеловеческие и семейные ценности. По словам Матвиенко, все, что возникло на хайпе, быстро исчезает, а сделанное хорошо и связанное с коренными ценностями, живет долго. Продюсер приводил в качестве примера песню «Конь» группы Любэ, которую будут петь долго, так как в ней вся глубина русского человека, рассуждал Матвиенко.