«Очень долго живет, если сделано хорошо»: продюсер Игорь Матвиенко объяснил плюсы «Интервидения»

Продюсер Игорь Матвиенко назвал принципиально важные отличия «Интервидения-25» от «Евровидения». Слова композитора передает Telegram-канал ТАСС.

В разговоре с репортером канала народный артист России объяснил, что европейский песенный конкурс в последнее время активно использует модные тренды Запада. Например, гендерное равенство. В то время, как на «Интервидении» артист представляет культуру своей страны и народности. Поэтому, по его словам, современная повестка «Евровидения» очень быстро исчезает.

«Цели конкурса: традиционные общечеловеческие и семейными ценности. Звучит немного обширно, но на самом деле это действительно очень важно. Потому, что все модное, возникшее на каком-то хайпе, быстро исчезает. А если это связано с коренными ценностями и сделано хорошо, то это очень долго живет», — отметил продюсер.

В качестве примера он привел песню «Конь» группы Любэ. По мнению Матвиенко, композиция «переживет всех нас», и еще долго ее будет петь молодежь, потому что в ней отражается вся глубина русского человека.

Ранее продюсер Игорь Матвиенко вместе с композиторами Игорем Николаевым и Игорем Крутым снялся в черном костюме на конкурсе «Новая волна» в Казани.