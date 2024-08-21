В Петербурге педагог готовил на работе олимпийцев, а в свободное время жриц любви

Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге задержали начальника отдела спортивной школы олимпийского резерва (СШОР). Его подозревают в организации притонов на территории города, передают «Известия».

Следователи Северной столицы установили причастность педагога, который готовил будущих олимпийцев, к преступной деятельности. По адресам притонов, находящихся под его покровительством, были проведены обыски.

В настоящий момент стражи порядка документируют преступную деятельность мест, где собирались жрицы любви и их клиенты. Также правоохранители ведут работы по установлению личностей тех, кто еще причастен к созданию незаконных заведений. В городе, по данным СМИ, они превратились в развитую сеть.

Ранее сообщалось, что фельдшер предстанет перед судом за разнузданность и педофилию. Он устраивал развратные вечеринки с юными футболистами.