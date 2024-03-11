Умершего от рака режиссера Римаса Туминаса кремировали в Италии. Об этом дочка Римаса рассказала в соцсети.

6 марта 2024 года не стало режиссера Римаса Туминаса. Он скончался в больнице Италии после продолжительной болезни. В минувшие выходные умершего проводили в последний путь.

Прощание состоялось в итальянском храме, и на отпевании присутствовали только самые близкие люди. Римас давно «прописал» свои похороны, поэтому родственники сделали все так, чтобы его последняя воля была исполнена. В первую очередь, он хотел, чтобы его тело было завернуто в белый холст.

«Гроб из обычных досок. Год основательно готовился, везде носил с собой книгу. Не решилась сказать ему, что эксперты культуры не подтвердили и не отвергли его идею», — высказалась дочь умершего Габриеле Туминайте.

Туминаса кремировали в Италии. В ближайшее время урну с прахом доставят в Литву.

Наследница режиссера отметила, что продолжит дело отца. Также она поблагодарила подписчиков за поддержку и соболезнования.

«Папа снова ушел сажать новый «Вишневый сад». «Ты должен умереть, не умирая», — сказал он, и у него получилось», — резюмировала дочь Римаса.

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