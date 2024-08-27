В Парижском суде заявили, что ничего не знают о заседании по делу Павла Дурова

В Парижском суде заявили об отсутствии сведений о сроках проведения заседания по делу основателя Telegram Павла Дурова, задержанного в аэропорту Ле Бурже вечером 24 августа.

«На сегодняшний день информации по этому лицу нет», — сказал представитель суда РИА Новости.

Предприниматель прибыл во Францию из Азербайджана на частном самолете, чтобы поужинать, но был задержан. В настоящее время он находится под стражей. Срок ареста продлили на 48 часов.

Павла Дурова обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram.

Напомним, в 2021 году миллиардер получил французское гражданство.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за арестом Дурова стоит Вашингтон. Он отметил, что мессенджер, созданный Павлом, не поддается влиянию США, поэтому в преддверии выборов президента страны Джо Байдену важно взять Telegram под контроль.